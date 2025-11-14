Terna, Tyrrhenian Lab: al via la quarta edizione del master per la transizione energetica del Paese

(Teleborsa) - Si inaugura oggi la quarta edizione delpromosso dain collaborazione con lenell'ambito del progettoIl Master, che è stato prorogato di ulteriori due anni, ha preso il via nei tre atenei coinvolti: a Palermo sono intervenuti il Presidente di Terna,, il Direttore Strategia, Digitale e Sostenibilità di Terna,e il Rettore dell'Università,; a Salerno il Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna, nonché Presidente e Coordinatore Scientifico del Tyrrhenian Lab,, e il Rettore dell'Università,; a Cagliari il Direttore Risorse Umane di Terna,, il Direttore Ingegneria e Realizzazione di Progetto di Terna,e il Prorettore Vicario dell'Università,"Il Tyrrhenian Lab non è solo un progetto formativo: è un investimento concreto nel futuro del nostro Paese. Con la quarta edizione del Master, rinnoviamo il nostro impegno a formare nuove generazioni di professionisti altamente qualificati, capaci di gestire la trasformazione energetica e digitale del sistema elettrico italiano – ha dichiarato–. Le centinaia di candidature per l'accesso al Master confermano il grande interesse verso questa iniziativa. Vogliamo offrire ai giovani laureati non solo un'opportunità di crescita professionale, ma anche la possibilità di contribuire attivamente allo sviluppo dei territori da cui provengono. Siamo convinti che la transizione energetica sia una sfida che si vince insieme, con competenza e impegno. Il Tyrrhenian Lab è una dimostrazione di come Terna intenda essere protagonista di questo cambiamento".Il– sottolinea Terna in una nota – si conferma, per il quarto anno, un centro di formazione di eccellenza per garantire lo sviluppo di competenze avanzate legate alla digitalizzazione e alla transizione energetica. Il progetto è strettamente connesso al, il collegamento elettrico sottomarino lungo circa 970 chilometri che unirà Campania, Sicilia e Sardegna. L'opera consentirà di incrementare la capacità di trasporto di energia, contribuendo a migliorare la sicurezza, l'adeguatezza e la flessibilità della rete elettrica di trasmissione nazionale.Il, articolato in 11 moduli e un project work finale per un totale di 60 crediti formativi, ha riscosso un costante e crescente interesse da parte delle studentesse e degli studenti, frutto anche della campagna di talent attraction & acquisition lanciata dal gestore della rete elettrica nazionale, al fine di individuare e coinvolgere giovani qualificati, interessati a partecipare al Master: il progetto formativo è passato infatti dalle 170 candidature della prima edizione alle circa 400 dell'attuale.Tra gli iscritti al bando,che, una volta terminato, porterà all'assunzione da parte di Terna nelle tre regioni coinvolte, contrastando così l'abbandono delle aree del Sud per motivi professionali.L'elevato numero di iscrizioni – conclude la nota – permette anche di delineare il profilo dei giovani candidati che, prevalentemente, hanno meno di 30 anni e provengono dain particolare da Ingegneria energetica e nucleare, elettrica, meccanica e gestionale. Si registra inoltre un forte aumento delle candidature femminili, +27% rispetto alla scorsa edizione.