TISG, Intermonte taglia target price: sollevati da nuovi ordini dopo lungo periodo debolezza

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato il target price
(a 9 euro
per azione dai precedenti 11 euro) e confermato la raccomandazione
(a Buy
) su The Italian Sea Group
(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan.
Dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre del 2025
, il broker ha rivisto il modello per incorporare le nuove indicazioni e le ipotesi riviste. "Siamo stati sollevati dall'annuncio di nuovo order intake di 105 milioni di euro
, dopo un prolungato periodo di attività commerciale debole", si legge nella ricerca.
Viene fatto notare che le preoccupazioni sulla sostenibilità e la resilienza del business erano aumentate negli ultimi mesi
, sebbene Intermonte avesse sempre mantenuto una certa fiducia nella qualità intrinseca dei prodotti e delle capacità produttive di TISG, che ha avuto l'opportunità di constatare in prima persona anche quest'anno all'ultimo Monaco Yacht Show.
"La solidità del recente order intake e la capacità del team commerciale di mantenere un ritmo commerciale costante dovranno essere messe alla prova nei prossimi mesi - viene sottolineato - Tuttavia, la conferma delle previsioni di quest'anno e il cauto ottimismo del management per il prossimo anno suggeriscono che la fiducia nella capacità dell'azienda di aggiudicarsi ulteriori contratti è migliorata significativamente
".