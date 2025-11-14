Milano 14:06
TISG, Intermonte taglia target price: sollevati da nuovi ordini dopo lungo periodo debolezza

(Teleborsa) - Intermonte ha abbassato il target price (a 9 euro per azione dai precedenti 11 euro) e confermato la raccomandazione (a Buy) su The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan.

Dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre del 2025, il broker ha rivisto il modello per incorporare le nuove indicazioni e le ipotesi riviste. "Siamo stati sollevati dall'annuncio di nuovo order intake di 105 milioni di euro, dopo un prolungato periodo di attività commerciale debole", si legge nella ricerca.

Viene fatto notare che le preoccupazioni sulla sostenibilità e la resilienza del business erano aumentate negli ultimi mesi, sebbene Intermonte avesse sempre mantenuto una certa fiducia nella qualità intrinseca dei prodotti e delle capacità produttive di TISG, che ha avuto l'opportunità di constatare in prima persona anche quest'anno all'ultimo Monaco Yacht Show.

"La solidità del recente order intake e la capacità del team commerciale di mantenere un ritmo commerciale costante dovranno essere messe alla prova nei prossimi mesi - viene sottolineato - Tuttavia, la conferma delle previsioni di quest'anno e il cauto ottimismo del management per il prossimo anno suggeriscono che la fiducia nella capacità dell'azienda di aggiudicarsi ulteriori contratti è migliorata significativamente".
