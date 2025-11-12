Sabaf, Equita abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Equita
ha abbassato a 19 euro
per azione (dai precedenti 20 euro) il target price
su Sabaf
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo, dopo risultati del terzo trimestre del 2025 in linea (ricavi leggermente più deboli, EBITDA/EBIT in linea).
Dalla call è emerso che i principali driver di crescita sono stati: sviluppo del Messico, performance di MEC, miglioramento dei margini di PGA, controllo dei costi. Gli elementi più avversi sono legati a incertezza dei clienti USA per il tema tariffe
, EU stabile su livelli ben inferiori alla media, debolezza di Turchia ed Egitto, pressione competitiva da fornitori cinesi nell'elettronica.
Per il 2026, sono confermati i contributi alla crescita di Messico, India, MEC, Induzione, ma è presto per fornire un outlook
. La debolezza del 4Q25 è in parte legata a volontà dei clienti di arrivare scarichi di magazzino a fine anno, con qualche segnale recente di maggior supporto dagli ordini per inizio 2026.