Analisi Tecnica: EUR/YEN del 16/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 179,907. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 179,397. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 180,417.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)