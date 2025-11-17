Milano 14:07
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 16/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro contro Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 179,907. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 179,397. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 180,417.


