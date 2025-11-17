Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 14/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 novembre
Ribasso scomposto per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,70% sui valori precedenti.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE MIB. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 44.560. Primo supporto visto a 43.663. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 43.331.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)