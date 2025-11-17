Milano 14:08
43.804 -0,43%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:08
9.681 -0,18%
Francoforte 14:08
23.731 -0,61%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 14/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 14/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 novembre

Ribasso scomposto per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,70% sui valori precedenti.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE MIB. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 44.560. Primo supporto visto a 43.663. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 43.331.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```