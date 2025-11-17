Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 14/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 novembre
Chiusura negativa per l'indice svizzero, con un ribasso dello 0,84%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12.800,3. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12.461,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12.289,2.
