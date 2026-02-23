OVS, acquistate azioni proprie per oltre 1,1 milioni di euro

OVS

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, tra il 16 e il 20 febbraio 2026, complessivamente(pari allo 0,090% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 4,8633 euro, per unpari aAl 20 febbraio, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 10.272.338 azioni proprie pari al 4,028% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, lieve ribasso per, che chiude in flessione dello 0,52%.