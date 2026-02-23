OVS, acquistate azioni proprie per oltre 1,1 milioni di euro

(Teleborsa) - OVS
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, tra il 16 e il 20 febbraio 2026, complessivamente 229.438 azioni ordinarie
(pari allo 0,090% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 4,8633 euro, per un controvalore
pari a 1.115.830,37 euro
.
Al 20 febbraio, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 10.272.338 azioni proprie pari al 4,028% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, lieve ribasso per OVS
, che chiude in flessione dello 0,52%.