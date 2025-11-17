Milano 14:11
43.755 -0,54%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:11
9.673 -0,26%
Francoforte 14:11
23.711 -0,69%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,17%)

Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.155,93 punti

In breve, Finanza
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un -0,17%, a quota 8.155,93 in apertura.
