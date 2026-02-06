Milano
10:06
45.549
-0,59%
Nasdaq
5-feb
24.549
0,00%
Dow Jones
5-feb
48.909
-1,20%
Londra
10:07
10.280
-0,28%
Francoforte
10:06
24.474
-0,07%
Venerdì 6 Febbraio 2026, ore 10.23
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,02%)
Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.236,54 punti
In breve
,
Finanza
06 febbraio 2026 - 09.03
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un -0,02%, a quota 8.236,54 in apertura.
