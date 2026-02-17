Milano 11:01
45.702 +0,62%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:01
10.527 +0,50%
Francoforte 11:01
24.877 +0,31%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,07%)

Il CAC40 dà il via alle contrattazioni a 8.310,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Parigi (-0,07%)
Appiattita la performance dell'indice di Parigi, che passa di mano con un -0,07%, a quota 8.310,89 in apertura.
Condividi
```