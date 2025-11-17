Credemleasing punta a +25% di clienti e nuovi contratti entro il 2028

Credem

(Teleborsa) - 18.000 clienti attivi, 113 dipendenti,(dal 1/1/2015 al 31/12/2024). Questi sono i principali indicatori registrati da, società del Gruppospecializzata nel leasing finanziario e guidata dal Direttore Generale Gabriele Decò, nei suoi primi 45 anni di attività.La società, che non ha mai chiuso un bilancio in perdita ed è membro e socio fondatore di ASSILEA ha l'puntando a consolidare la propria quota di mercato del 3,38% posizionandosi al 5° posto nella classifica dell'Associazione Italiana Leasing, toccando punte del 5,71% nel leasing finanziario."Celebrare i 45 anni di Credemleasing è. Un traguardo figlio dell'impegno e della professionalità di tutte le persone che lavorano e hanno lavorato in azienda, della fiducia dei nostri clienti e del supporto del Gruppo Credem - ha dichiaratodi Credemleasing - In un contesto come quello del 2025, dinamico e in evoluzione, la società saprà accompagnare famiglie e imprese nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche attraverso un importante focus sulla digitalizzazione e sostenibilità, con la forza del Gruppo Credem e la capacità di stare vicino agli imprenditori"."Credemleasing, una società nella quale si sviluppa un'energia contagiosa grazie all'integrazione tra l'oro dei nostri giovani e il valore dei nostri expert in un'anima unica, a beneficio della customer experience dei nostri clienti", ha concluso Decò.Credemleasing ha da sempre ricoperto un importante valore strategico per il Gruppo Credem nel sostenere gli investimenti delle imprese attraverso il servizio di leasing finanziario. Latra Credemleasing e le reti commerciali di Credem, di Credem Euromobiliare Private Banking e delle società specializzate del Gruppo, ha consentito di creare valore sostenibile nel tempo, anche attraverso i canali digitali, per poter supportare le diverse esigenze della clientela con l'obiettivo di ottimizzare la gestione finanziaria, preservare la liquidità e beneficiare di vantaggi fiscali.Condistribuite su tutto il territorio nazionale e servizi accessibili da remoto, Credemleasing ha consolidato la sua posizione in segmenti chiave come il leasing nautico (raggiungendo il 25% circa di quota di mercato) ed immobiliare.