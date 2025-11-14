Milano 13:43
Piazza Affari: in calo Credem

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sull'Istituto di credito, che tratta con una perdita del 2,17%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Credem evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il Credito Emiliano rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14,63 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 14,35. L'equilibrata forza rialzista di Credem è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 14,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
