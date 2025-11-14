Piazza Affari: in calo Credem

(Teleborsa) - Pressione sull'Istituto di credito
, che tratta con una perdita del 2,17%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Credem
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il Credito Emiliano
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 14,63 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 14,35. L'equilibrata forza rialzista di Credem
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 14,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)