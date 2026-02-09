Milano 17:35
Scuola, in arrivo a febbraio l’ordinanza per l’aggiornamento delle GPS

"Entro il mese di febbraio dovrebbe essere pubblicata l'ordinanza ministeriale di aggiornamento delle GPS, le graduatorie provinciali per le supplenze". Lo ricorda Chiara Cozzetto, Segretaria generale dell'Anief, spiegando che, su richiesta del sindacato, "sarà possibile dichiarare l'anno in corso ai fini del punteggio, con riserva di scioglimento entro giugno, per quanti non dovessero ancora avere ottenuto i 12 punti per l'anno scolastico, anche se purtroppo sarà possibile dichiarare solo il contratto in essere".

"Non saranno svantaggiati coloro i quali dovessero avere in essere un contratto al 31 agosto - precisa la sindacalista - mentre potrebbero essere svantaggiati quanti fossero destinatari di supplenze brevi e saltuarie, perché per loro sarà possibile dichiarare solo il contratto effettivamente in essere e quelli ovviamente già effettuati, non eventuali futuri rinnovi del medesimo contratto o ulteriori contratti".

"E' il motivo per cui il nostro sindacato aveva richiesto al ministero e segnalato la criticità di non aggiornare le GPS con così largo anticipo, però purtroppo il Ministero ha deciso per un aggiornamento entro il mese di febbraio, dando solo 20 giorni di tempo per compilare la domanda sul nostro sito" (www.anief.org).
