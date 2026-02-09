Scuola, in arrivo a febbraio l’ordinanza per l’aggiornamento delle GPS

"Entro il mese di febbraio
dovrebbe essere pubblicata l'ordinanza ministeriale di aggiornamento delle GPS
, le graduatorie provinciali per le supplenze". Lo ricorda Chiara Cozzetto
, Segretaria generale dell'Anief
, spiegando che, su richiesta del sindacato, "sarà possibile dichiarare l'anno in corso
ai fini del punteggio, con riserva di scioglimento entro giugno, per quanti non dovessero ancora avere ottenuto i 12 punti per l'anno scolastico, anche se purtroppo sarà possibile dichiarare solo il contratto in essere
".
"Non saranno svantaggiati coloro i quali dovessero avere in essere un contratto al 31 agosto
- precisa la sindacalista - mentre potrebbero essere svantaggiati
quanti fossero destinatari di supplenze brevi e saltuarie
, perché per loro sarà possibile dichiarare solo il contratto effettivamente in essere e quelli ovviamente già effettuati, non eventuali futuri rinnovi del medesimo contratto o ulteriori contratti".
"E' il motivo per cui il nostro sindacato aveva richiesto al ministero
e segnalato la criticità di non aggiornare le GPS con così largo anticipo
, però purtroppo il Ministero ha deciso per un aggiornamento entro il mese di febbraio, dando solo 20 giorni di tempo per compilare la domanda sul nostro sito" (www.anief.org).
"