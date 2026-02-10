Kasanova, spunta un nuovo pretendente italiano: avviata la due diligence

OVS

(Teleborsa) - Si è tenuto presso ilil primo tavolo di confronto tra i vertici di, le organizzazioni sindacali e le istituzioni per delineare il futuro dell'azienda attiva nel settore casalinghi e arredamento. La società, che vanta una rete capillare di oltree impiega circatra diretti e indiretti, si trova in una fase cruciale di transizione.Dopo il ritiro dell'offerta di acquisto precedentemente avanzata da, i rappresentanti di Kasanova hanno annunciato l'arrivo di una. Il potenziale acquirente è un, la cui identità non è stata ancora resa nota, che ha già dato il via alla fase diper valutare gli asset societari.Il Ministero ha espresso la volontà di puntare a un pienodell'azienda in tempi rapidi. Durante la riunione, sia la parte datoriale che i sindacati hanno convenuto sulla necessità di intensificare i momenti di confronto per gestire il passaggio in modo ordinato, garantendo il supporto necessario all'azione di rilancio.Il Mimit ha confermato che monitorerà da vicino iltra le parti per assicurare la stabilità della storica insegna del tessile e dell'arredo casa.Ilè stato aggiornato al prossimo, data in cui si attendono ulteriori sviluppi sull'avanzamento delle trattative con il nuovo soggetto industriale.