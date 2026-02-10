Kasanova, spunta un nuovo pretendente italiano: avviata la due diligence

(Teleborsa) - Si è tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy
il primo tavolo di confronto tra i vertici di Kasanova
, le organizzazioni sindacali e le istituzioni per delineare il futuro dell'azienda attiva nel settore casalinghi e arredamento. La società, che vanta una rete capillare di oltre 800 punti vendita
e impiega circa 5.000 lavoratori
tra diretti e indiretti, si trova in una fase cruciale di transizione.
Dopo il ritiro dell'offerta di acquisto precedentemente avanzata da OVS
, i rappresentanti di Kasanova hanno annunciato l'arrivo di una nuova manifestazione di interesse
. Il potenziale acquirente è un player industriale italiano
, la cui identità non è stata ancora resa nota, che ha già dato il via alla fase di due diligence
per valutare gli asset societari.
Il Ministero ha espresso la volontà di puntare a un pieno rilancio industriale
dell'azienda in tempi rapidi. Durante la riunione, sia la parte datoriale che i sindacati hanno convenuto sulla necessità di intensificare i momenti di confronto per gestire il passaggio in modo ordinato, garantendo il supporto necessario all'azione di rilancio.
Il Mimit ha confermato che monitorerà da vicino il percorso condiviso
tra le parti per assicurare la stabilità della storica insegna del tessile e dell'arredo casa.
Il tavolo
è stato aggiornato al prossimo 18 marzo
, data in cui si attendono ulteriori sviluppi sull'avanzamento delle trattative con il nuovo soggetto industriale.