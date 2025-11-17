L’Oréal investe ancora in Cina, C-Beauty accelera la conquista del mercato

L'Oréal

(Teleborsa) - Il gigante della cosmeticaha acquisito una quota di minoranza nel marchio cinese di prodotti per la cura della pelle Lan, posizionato nel segmento mass-market. Si tratta del secondo investimento negli ultimi mesi in Cina, dove i brand locali di C-Beauty stanno registrando una cresciuta rapida e significativa.L'Oréal non ha rivelato né l'entità né il costo dell'operazione, mae CEO per la Cina, ha sottolineato come questa mossa confermi il ruolo centrale della Cina nella strategia globale dell'azienda.