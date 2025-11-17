Londra: andamento sostenuto per Pershing Square Holdings

(Teleborsa) - Seduta positiva per la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America
, che avanza bene del 2,50%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Pershing Square Holdings
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,86%, rispetto a 0% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo scenario tecnico di Pershing Square Holdings
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 46,71 sterline con area di resistenza individuata a quota 48,09. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 45,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)