Madrid: si concentrano le vendite su Inditex

(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola attiva nel settore tessile
, che tratta con una perdita dell'1,87%.
La tendenza ad una settimana di Inditex
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Inditex
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Inditex
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 48,25 Euro. Primo supporto a 47,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 47,37.
