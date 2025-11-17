Milano 14:18
Madrid: si concentrano le vendite su Inditex

(Teleborsa) - Pressione sulla società spagnola attiva nel settore tessile, che tratta con una perdita dell'1,87%.

La tendenza ad una settimana di Inditex è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Inditex. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Inditex evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 48,25 Euro. Primo supporto a 47,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 47,37.

