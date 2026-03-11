Milano 11:20
44.868 -0,74%
Nasdaq 10-mar
24.956 0,00%
Dow Jones 10-mar
47.707 -0,07%
Londra 11:20
10.334 -0,75%
Francoforte 11:20
23.656 -1,31%

Madrid: si concentrano le vendite su Laboratorios Farmaceuticos Rovi

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo farmaceutico spagnolo, che sta segnando un calo del 3,01%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Laboratorios Farmaceuticos Rovi rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, Laboratorios Farmaceuticos Rovi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 81,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 79,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 82,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
