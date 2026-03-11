Madrid: si concentrano le vendite su Laboratorios Farmaceuticos Rovi

gruppo farmaceutico spagnolo

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 3,01%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 81,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 79,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 82,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)