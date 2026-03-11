Inditex accelera: vendite in forte crescita e investimenti record

(Teleborsa) - Inditex
mostra una solidità superiore alle attese, registrando un deciso aumento delle vendite nelle prime settimane del nuovo esercizio fiscale. Il gruppo spagnolo, proprietario di Zara, ha comunicato che i ricavi
in valuta costante sono cresciuti del 9% nelle cinque settimane fino all’8 marzo, un ritmo più sostenuto rispetto al +7% dell’intero anno precedente.
Il dato offre un segnale incoraggiante dopo un periodo più debole e contribuisce a dissipare i timori degli investitori sul possibile rallentamento del colosso del fast fashion. Il modello operativo di Inditex - caratterizzato da scorte snelle, collezioni rapide e una supply chain altamente reattiva - continua a garantire un vantaggio competitivo rispetto a rivali come H&M, attirando consumatori nonostante un contesto di spesa ancora incerto in Europa e negli Stati Uniti.
A livello geografico, il gruppo ha rafforzato la propria presenza in Europa e in particolare in Spagna, dove le vendite sono cresciute del 9%, superando nettamente il mercato. Al contrario, la quota delle Americhe è diminuita, segnalando un rallentamento relativo in quell’area.
Sostenuta dalla crescita, l’azienda ha annunciato un aumento degli investimenti
ordinari a circa 2,3 miliardi di euro per il 2026, rispetto agli 1,8 miliardi degli anni precedenti. Le risorse saranno destinate al rinnovamento dei negozi, all’integrazione di nuove tecnologie e al potenziamento delle piattaforme digitali. Inditex ha inoltre comunicato un incremento del dividendo del 4%, a 1,75 euro per azione.