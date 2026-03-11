Inditex accelera: vendite in forte crescita e investimenti record

Inditex

(Teleborsa) -mostra una solidità superiore alle attese, registrando un deciso aumento delle vendite nelle prime settimane del nuovo esercizio fiscale. Il gruppo spagnolo, proprietario di Zara, ha comunicato che iin valuta costante sono cresciuti del 9% nelle cinque settimane fino all’8 marzo, un ritmo più sostenuto rispetto al +7% dell’intero anno precedente.Il dato offre un segnale incoraggiante dopo un periodo più debole e contribuisce a dissipare i timori degli investitori sul possibile rallentamento del colosso del fast fashion. Il modello operativo di Inditex - caratterizzato da scorte snelle, collezioni rapide e una supply chain altamente reattiva - continua a garantire un vantaggio competitivo rispetto a rivali come H&M, attirando consumatori nonostante un contesto di spesa ancora incerto in Europa e negli Stati Uniti.A livello geografico, il gruppo ha rafforzato la propria presenza in Europa e in particolare in Spagna, dove le vendite sono cresciute del 9%, superando nettamente il mercato. Al contrario, la quota delle Americhe è diminuita, segnalando un rallentamento relativo in quell’area.Sostenuta dalla crescita, l’azienda ha annunciato unordinari a circa 2,3 miliardi di euro per il 2026, rispetto agli 1,8 miliardi degli anni precedenti. Le risorse saranno destinate al rinnovamento dei negozi, all’integrazione di nuove tecnologie e al potenziamento delle piattaforme digitali. Inditex ha inoltre comunicato un incremento del dividendo del 4%, a 1,75 euro per azione.