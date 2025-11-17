Madrid: Solaria in rally

(Teleborsa) - Brilla l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, che passa di mano con un aumento del 7,22%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Solaria
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,8%, rispetto a +2,77% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Solaria
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 16,93 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16,08. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 17,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)