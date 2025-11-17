Madrid: Solaria in rally

azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica

Ibex 35

Solaria

indice azionario della Borsa di Madrid

Solaria

(Teleborsa) - Brilla l', che passa di mano con un aumento del 7,22%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,8%, rispetto a +2,77% dell').Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 16,93 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16,08. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 17,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)