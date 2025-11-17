Milano 14:18
Madrid: Solaria in rally

(Teleborsa) - Brilla l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che passa di mano con un aumento del 7,22%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Solaria mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,8%, rispetto a +2,77% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Solaria rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 16,93 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16,08. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 17,79.

