New York: Micron Technology sale verso 263,3 USD

(Teleborsa) - Brilla il produttore di microchip
, che passa di mano con un aumento del 4,44%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Micron Technology
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Micron Technology
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 263,3 Dollari USA. Possibile una discesa fino al bottom 249,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 277,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)