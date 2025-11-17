Obbligazionario USA alla finestra in attesa dati mercato lavoro

(Teleborsa) -una serie di, n particolare quelli relativi al mercato del lavoro, che potranno dare qualche indicazione in più su quelle che potrebbero essere le. Nel frattempo, il mercato obbligazionario ed i future sui Fed Funds sembrano scontare la possibilità di una pausa a dicembre, ma l'uscita die dati potrà dare maggiori certezze al riguardo.Laha dato il via alle attività governative, che porteranno alla, essendo durato il blocco oltre 40 giorni. Le Agenzie governative inizieranno a pubblicare dati chiave come quelli dele.Laesatta di alcune delle pubblicazioni rinviate, in particolare il rapporto sull'occupazione,. Il Dipartimento del Lavoro ha ammesso la scorsa settimana che potrebbe volerci del tempo per riprogrammare le date di pubblicazione. Inoltre, c'è ilpoiché sarà difficile a distanza di tempo reperire alcune informazioni.Frattanto, questa settimana èsull'occupazione nel settore privato, che segue il normale timing dato che l'agenzia, che è privata, non ha mai smesso di dare indicazioni sul mercato del lavoro. In agenda vi sono però anche ildi settembre e leLa mancanza di dati durante lo shutdown ha resodell'economia. I dati provenienti da fonti private, come ADP, hanno continuato a segnalare un indebolimento del mercato del lavoro, tanto che su questi dati lanelle ultime due riunioni di settembre ed ottobre.Ora, la pubblicazione dei dati ufficiali dovrebbe dare maggiori indicazioni e, evidenziando la creazione di più posti di lavoro del previsto. E con la Fed concentrata su contenimento dell'inflazione, ancora elevata, i banchieri potrebbero rinviare la decisione di un altro taglio dei tassi, dato che in effetti lo stesso Powell ha chiarito che gli interventi di settembre ed ottobre sono stati perlopiù cautelativi.Le scommesse del mercato già indicano un'elevata probabilità di un rinvio del taglio al 2026. La riunione di dicembre potrebbe dunque essere solo interlocutoria, in attesa di capire come evolverà la situazione economica. Lo rivela anche io mercato future, con iche danno unaed una conferma dei tassi al 3,75-4% ed una probabilità deol 43,6% ad una riduzione di 25 punti base al 3,50-3,75%.Il rendimento dei Treasury per tutta risposta si sta riposizionando su un livello più elevato, dal momento che il mercato non sconta più la possibilità di tagli a dicembre. Ilda circa il 4% raggiunto un mese fa ed èsull'aspettativa di tassi invariati.Gli analisti non escludono infatti la possibilità di nuovi rialzi dei rendimenti dei titoli di stato americani, nel caso in cui vengano rilevati cambiamenti economici positivi, ma si ritiene che in linea di massima che ladella politica monetaria, anche se dovesse interrompere la serie di tagli avviata dopo l'estate.La conferma arriva anche dall', che si conferma sotto i picchi raggiunti di recente, ma comunque a, in attesa di capire come si sposteranno le aspettative nel corso del prossimo mese.