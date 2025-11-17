Milano 14:20
43.758 -0,54%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:21
9.673 -0,26%
Francoforte 14:20
23.708 -0,71%

Piazza Affari: ingrana la marcia Tamburi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che passa di mano con un aumento del 4,57%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Tamburi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 8,56 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8,79. Il peggioramento di Tamburi è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 8,43.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
