Piazza Affari: ingrana la marcia Tamburi

(Teleborsa) - Brilla l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale
, che passa di mano con un aumento del 4,57%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Tamburi
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 8,56 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 8,79. Il peggioramento di Tamburi
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 8,43.
