Piazza Affari: si concentrano le vendite su Tamburi

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, con un ribasso del 2,92%.

L'andamento di Tamburi nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Tamburi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8,537 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,747. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,443.

