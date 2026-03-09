Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:28
24.620 -0,09%
Dow Jones 19:28
47.126 -0,79%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Tamburi, informativa sul buyback

Azioni proprie, Finanza
Tamburi, informativa sul buyback
(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 2 al 6 marzo 2026, complessivamente 166.675 azioni ordinarie (pari allo 0,090% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 8,9988 euro, per un controvalore di 1.499.874,58 euro.

Al 6 marzo quindi, Tamburi aveva in portafoglio 21.478.883 azioni proprie, pari all'11,649% del capitale sociale.

A Piazza Affari, oggi, ribasso composto e controllato per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che archivia la sessione in flessione dell'1,57% sui valori precedenti.



Condividi
```