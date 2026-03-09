Tamburi, informativa sul buyback

Tamburi

azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale

(Teleborsa) -nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 2 al 6 marzo 2026, complessivamente(pari allo 0,090% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 8,9988 euro, per undiAl 6 marzo quindi, Tamburi aveva in portafoglio 21.478.883 azioni proprie, pari all'11,649% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, ribasso composto e controllato per l', che archivia la sessione in flessione dell'1,57% sui valori precedenti.