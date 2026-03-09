Tamburi, informativa sul buyback

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners
nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, dal 2 al 6 marzo 2026, complessivamente 166.675 azioni ordinarie
(pari allo 0,090% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 8,9988 euro, per un controvalore
di 1.499.874,58 euro
.
Al 6 marzo quindi, Tamburi aveva in portafoglio 21.478.883 azioni proprie, pari all'11,649% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, ribasso composto e controllato per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale
, che archivia la sessione in flessione dell'1,57% sui valori precedenti.