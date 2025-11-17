Milano 14:23
43.760 -0,53%
Nasdaq 14-nov
25.008 +0,06%
Dow Jones 14-nov
0 0,00%
Londra 14:23
9.672 -0,28%
Francoforte 14:22
23.703 -0,73%

Piazza Affari: Tamburi sale verso 8,79 Euro

Grande giornata per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,57%.
