Piazza Affari: risultato positivo per Tamburi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che avanza bene del 2,63%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tamburi evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tamburi rispetto all'indice.


Tecnicamente, Tamburi è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,82. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,32.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
