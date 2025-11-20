Piazza Affari: risultato positivo per Tamburi

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale
, che avanza bene del 2,63%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tamburi
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tamburi
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Tamburi
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,82. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)