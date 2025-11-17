SILVER del 16/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
Seduta sostanzialmente invariata per il metallo prezioso, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.
Le implicazioni di medio periodo dell'argento confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 52,4 con primo supporto visto a 49,67. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 48,75.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)