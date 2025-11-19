Leonardo ed EDGE accelerano sulla joint venture ad Abu Dhabi: lancio previsto nel 2026

Leonardo

(Teleborsa) -, conglomerato tecnologico avanzato e di difesa con sede negli Emirati Arabi Uniti, ecompiono un nuovo passo verso la creazione dellaad Abu Dhabi, dopo ilfirmato a giugno. Le due aziende hanno infatti completato larelativa alle attività di trasferimento tecnologico, al potenziale di mercato e ai principi generali di governance della nuova società.Il progresso nelle analisi ha portato alla firma, durante il, dell’accordo che consentirà di lavorare formalmente al lancio della joint venture, il cui avvio è previsto nel 2026. Laprevede una partecipazione del 51% per EDGE Group e del 49% per Leonardo.Le attività valutate includono progettazione, sviluppo, collaudo, industrializzazione, produzione, vendita e leasing, oltre al supporto e all’addestramento per l’intero ciclo di vita dei futuri prodotti negli Emirati Arabi Uniti. Rientrano inoltre nei lavori preparatori ie ladella forza lavoro locale.della JV saranno commercializzati sia nel mercato degli Emirati sia, a partire da esso, verso mercati export selezionati. La gamma in esame comprende soluzioni proposte da Leonardo nei settori della sensoristica, dell’integrazione di sistemi e delle piattaforme."Quest’ultimo traguardo nel percorso verso la costituzione di una joint venture tra EDGE e Leonardo evidenzia non solo la velocità con cui stiamo procedendo, ma anche i risultati che possono essere ottenuti quando due importanti attori del settore collaborano allo sviluppo di una strategia intelligente per garantire eccellenza tecnologica per la sicurezza globale. Cooperando in diversi ambiti critici, tra cui aria, terra, mare e sistemi elettro-ottici, possiamo adattare soluzioni nate da solida esperienza, competenza e innovazione, attraverso gli Emirati Arabi Uniti, sia a mercati esistenti che prospettici", ha dichiarato, Managing Director e CEO di EDGE Group.Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo, ha aggiunto: "Quest’ultimo risultato, che segue mesi di assiduo lavoro tra i partner, testimonia la nostra reciproca comprensione del valore aggiunto che possiamo creare insieme, aprendo la strada a una collaborazione ancora più intensa. La combinazione delle nostre capacità in UAE, in alcuni settori tecnologici di alto livello che abbiamo individuato e oggetto di approfondita valutazione, può offrire soluzioni altamente competitive al mercato di riferimento. Siamo quindi fortemente motivati a lavorare verso la prossima fase di cooperazione".