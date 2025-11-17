Telemarketing selvaggio addio: stop alle telefonate da falsi numeri italiani

(Teleborsa) -: da mercoledì 19 novembre sarannoitaliani dopo che il 19 agosto sono state bloccate le chiamate da finte numerazioni fisse italiane. Si tratta di 15 miliardi di telefonate ogni anno, per un giro d'affari che vale circa 3 miliardi di euro.Mercoledì prossimo, 19 novembre, lesubiranno unache consentirà di capire se quel numero esiste veramente, a chi è assegnato e dove è collocato. Il sistema infatti accerterà siail numero chiamante, attraverso il database nazionale della portabilità, sia ladi quella numerazione, ovvero se la chiamata proviene legittimamente in roaming all'estero o se il numero è stato falsificato. Le telefonate che non supereranno tali controlliInoltre, lo scorso 6 novembre,che da un latoincludendo nel blocco che scatterà mercoledì le numerazione relative ai, come ad esempio quelli satellitari o dedicate aicosiddetti machine-to-machine, dall’altro prevede il blocco delle chiamate provenienti dall’estero per quegli operatori mobili che non hanno realizzato le misure che consentono di verificare se il numero chiamante corrisponde a un utente effettivamente in roaming internazionale. In conseguenza di tale blocco, ilall’estero offerto da tali operatori risulterà, per le chiamate destinate in Italia, fino alla realizzazione delle misure previste.Il settore del telemarketing genera un, con- sottolinea Codacons - Accanto agli operatori legali, vi è unche operano nella più totale anarchia, violando le norme di settore e la privacy dei cittadini. In base alle stime del Codacons, il, considerata la totalità delle utenze fisse e mobili attive in Italia, pubbliche e private,nel nostro Paese. Il fenomeno quello delproduce un enorme: solo nel settore di luce e gas si stima che le telefonate commerciali truffaldine e i contratti piazzati agli utenti attraverso pratiche aggressive portino le vittime arispetto alle normali tariffe di mercato, con undi euro annui. Per non parlare delle vere e proprieperpetrate telefonicamente e in costante aumento in Italia, come quelle relative agli investimenti finanziari ino attraverso l’intelligenza artificiale.