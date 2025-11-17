Telemarketing selvaggio addio: stop alle telefonate da falsi numeri italiani

(Teleborsa) - E' di nuovo stop al telemarketing
: da mercoledì 19 novembre saranno bloccate le chiamate commerciali provenienti dai finti numeri mobili
italiani dopo che il 19 agosto sono state bloccate le chiamate da finte numerazioni fisse italiane. Si tratta di 15 miliardi di telefonate ogni anno, per un giro d'affari che vale circa 3 miliardi di euro.
Mercoledì prossimo, 19 novembre, le chiamate provenienti dall’estero che utilizzano una numerazione mobile italiana
subiranno una verifica tecnica immediata
che consentirà di capire se quel numero esiste veramente, a chi è assegnato e dove è collocato. Il sistema infatti accerterà sia a quale operatore appartiene
il numero chiamante, attraverso il database nazionale della portabilità, sia la posizione effettiva
di quella numerazione, ovvero se la chiamata proviene legittimamente in roaming all'estero o se il numero è stato falsificato. Le telefonate che non supereranno tali controlli saranno automaticamente bloccate
.
Inoltre, lo scorso 6 novembre, l’Agcom ha varato una delibera
che da un lato amplia il perimetro di intervento
includendo nel blocco che scatterà mercoledì le numerazione relative ai servizi mobili e personali specializzati
, come ad esempio quelli satellitari o dedicate ai servizi di comunicazione tra dispositivi
cosiddetti machine-to-machine, dall’altro prevede il blocco delle chiamate provenienti dall’estero per quegli operatori mobili che non hanno realizzato le misure che consentono di verificare se il numero chiamante corrisponde a un utente effettivamente in roaming internazionale. In conseguenza di tale blocco, il servizio di roaming
all’estero offerto da tali operatori risulterà sospeso
, per le chiamate destinate in Italia, fino alla realizzazione delle misure previste.
Il settore del telemarketing genera un giro d'affari da 3 miliardi di euro annui in Italia
, con 2.035 call center attivi e quasi 80.000 addetti
- sottolinea Codacons - Accanto agli operatori legali, vi è un sommerso di call center ubicati all'estero
che operano nella più totale anarchia, violando le norme di settore e la privacy dei cittadini. In base alle stime del Codacons, il numero delle telefonate commerciali
, considerata la totalità delle utenze fisse e mobili attive in Italia, pubbliche e private, ha raggiunto quota 15 miliardi all’anno
nel nostro Paese. Il fenomeno quello del telemarketing selvaggio
produce un enorme danno economico
: solo nel settore di luce e gas si stima che le telefonate commerciali truffaldine e i contratti piazzati agli utenti attraverso pratiche aggressive portino le vittime a spendere mediamente tra il +10% e il +20% sulle bollette
rispetto alle normali tariffe di mercato, con un danno complessivo stimato in circa 2 miliardi
di euro annui. Per non parlare delle vere e proprie truffe internazionali
perpetrate telefonicamente e in costante aumento in Italia, come quelle relative agli investimenti finanziari in criptovalute
o attraverso l’intelligenza artificiale.