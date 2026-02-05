UE autorizza acquisto di Digital Value da parte di OEP Capital Advisors

Digital Value

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, da parte di OEP Capital Advisors nell'ambito di un'operazione che porterà al delisting da Piazza Affari.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, data ladelle società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.