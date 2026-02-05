UE autorizza acquisto di Digital Value da parte di OEP Capital Advisors

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo
di Digital Value
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, da parte di OEP Capital Advisors nell'ambito di un'operazione che porterà al delisting da Piazza Affari.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, data la limitata posizione di mercato congiunta
delle società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.