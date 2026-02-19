Milano 13:37
45.754 -1,31%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 13:37
10.621 -0,61%
Francoforte 13:37
25.056 -0,88%

Economia, Energia
Commissione UE autorizza acquisto di Italiana Petroli da parte di SOCAR
(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Italiana Petroli S.p.A. e MIP S.p.A. da parte della compagnia petrolifera statale azera SOCAR. L'operazione riguarda principalmente la fornitura di petrolio greggio e carburanti raffinati.

La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.
