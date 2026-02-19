Commissione UE autorizza acquisto di Italiana Petroli da parte di SOCAR

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di Italiana Petroli S.p.A. e MIP S.p.A. da parte della compagnia petrolifera statale azera SOCAR. L'operazione riguarda principalmente la fornitura di petrolio greggio e carburanti raffinati.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, date ledelle società derivanti dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di esame delle concentrazioni.