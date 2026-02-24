UE autorizza acquisto di Factor Energia da parte di Marubeni

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'di Factor Energia, con sede in Spagna, da parte di Marubeni, con sede in Giappone. L'operazione riguarda principalmente la distribuzione e la fornitura al dettaglio di gas in Portogallo.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato il suole società. In particolare, la Commissione ha riscontrato che l'entità risultante dalla fusione non avrebbe la capacità o l'incentivo a intraprendere alcuna strategia di preclusione. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la normale procedura di esame delle concentrazioni.