Appuntamenti macroeconomici: settimana del 17 novembre 2025

(Teleborsa) - Lunedì 17/11/2025
00:50 Giappone
: PIL, trimestrale (atteso -0,6%; preced. 0,6%)
05:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso 2,2%; preced. -1,5%)
10:00 Italia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,2%; preced. 1,6%)
10:00 Italia
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,2%)
14:30 USA
: Empire State Index (atteso 6,1 punti; preced. 10,7 punti) Martedì 18/11/2025
16:00 USA
: Indice NAHB (preced. 37 punti) Mercoledì 19/11/2025
00:50 Giappone
: Ordini macchinari core, mensile (atteso 2,5%; preced. -0,9%)
00:50 Giappone
: Bilancia commerciale (atteso -280 Mld ¥; preced. -234,6 Mld ¥)
08:00 Regno Unito
: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,4%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,6%; preced. 3,8%)
08:00 Regno Unito
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0%; preced. 0%)
10:00 Unione Europea
: Partite correnti Zona Euro (atteso 14,5 Mld Euro; preced. 11,9 Mld Euro)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo ex tabacco, mensile (preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo ex tabacco, annuale (preced. 2,2%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 0,6%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. 6,41 Mln barili) Giovedì 20/11/2025
08:00 Germania
: Prezzi produzione, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)
08:00 Germania
: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,9%; preced. -1,7%)
10:00 Italia
: Produzione costruzioni, mensile (preced. -1,6%)
11:00 Unione Europea
: Produzione costruzioni, mensile (preced. -0,1%)
14:30 USA
: PhillyFed (atteso -1,4 punti; preced. -12,8 punti)
16:00 Unione Europea
: Fiducia consumatori (preced. -14,2 punti)
16:00 USA
: Vendita case esistenti (atteso 4,06 Mln unità; preced. 4,06 Mln unità)
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. 1,5%)
16:30 USA
: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 45 Mld piedi cubi) Venerdì 21/11/2025
00:30 Giappone
: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 2,9%)
01:30 Giappone
: PMI manifatturiero (preced. 48,2 punti)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,5%)
08:00 Regno Unito
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,5%)
08:45 Francia
: Fiducia imprese, mensile (atteso 100 punti; preced. 101 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (preced. 52,5 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 52,8 punti; preced. 53 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 50,2 punti; preced. 50 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (preced. 54,8 punti)
15:45 USA
: PMI composito (preced. 54,6 punti)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (preced. 52,5 punti)
16:00 USA
: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 50,3 punti; preced. 53,6 punti)