A Londra, forte ascesa per ICG

(Teleborsa) - Effervescente la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino
, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,73%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ICG
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di ICG
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,05 sterline con area di resistenza individuata a quota 21,01. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)