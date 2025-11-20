Milano
17:35
42.918
+0,62%
Nasdaq
22:00
24.054
-2,38%
Dow Jones
22:01
45.752
-0,84%
Londra
17:35
9.528
+0,21%
Francoforte
17:35
23.279
+0,50%
Giovedì 20 Novembre 2025, ore 22.22
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura negativa per il Dow Jones, in ribasso dello 0,84%
Borsa: Chiusura negativa per il Dow Jones, in ribasso dello 0,84%
Il Dow Jones termina a 45.752,26 punti
In breve
,
Finanza
20 novembre 2025 - 22.03
Seduta in calo per l'indice più importante di Wall Street, che retrocede dello 0,84% e chiude a 45.752,26 punti.
Condividi
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,84%
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto