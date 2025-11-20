Milano 17:35
Borsa: Chiusura negativa per il Dow Jones, in ribasso dello 0,84%

Il Dow Jones termina a 45.752,26 punti

Seduta in calo per l'indice più importante di Wall Street, che retrocede dello 0,84% e chiude a 45.752,26 punti.
