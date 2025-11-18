Milano 13:19
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-1,45%)

Ibex 35 passa di mano in avvio a 15.937,9 Euro

Debole indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dell'1,45%, dopo aver iniziato a 15.937,9 Euro.
