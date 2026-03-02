Milano 17:10
46.258 -2,02%
Nasdaq 17:10
24.937 -0,09%
Dow Jones 17:10
48.900 -0,16%
Londra 17:10
10.783 -1,17%
Francoforte 17:09
24.708 -2,28%

Borsa: Male Milano, in discesa -1,76% alle 13:00

Il FTSE MIB tratta a 46.378,91 punti

Milano perde terreno e riporta un -1,76% alle 13:00, scambiando a 46.378,91 punti.
