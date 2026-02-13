Milano 15:55
Borsa: Male Milano, in discesa -2,23% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta a 45.192,08 punti

Milano perde terreno e riporta un -2,23% alle 16:00, scambiando a 45.192,08 punti.
