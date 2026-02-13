Milano
15:55
45.226
-2,16%
Nasdaq
15:55
24.716
+0,11%
Dow Jones
15:55
49.437
-0,03%
Londra
15:55
10.401
-0,01%
Francoforte
15:55
24.856
+0,01%
Venerdì 13 Febbraio 2026, ore 16.12
Borsa: Male Milano, in discesa -2,23% alle 16:00
Il FTSE MIB tratta a 45.192,08 punti
In breve
,
Finanza
13 febbraio 2026 - 16.00
Milano perde terreno e riporta un -2,23% alle 16:00, scambiando a 45.192,08 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
-1,98%
