Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in ottobre
11 novembre 2025 - 09.00
Regno Unito,
Richieste sussidi disoccupazione in ottobre pari a 29K unità
, in aumento rispetto al precedente 400 unità (la previsione era 17,6K unità).
(Foto: © Eros Erika / 123RF)
