Economia circolare nelle PMI lombarde: transizione ancora "ibrida

(Teleborsa) - Quali risorse e competenze sono necessarie affinché le PMI possano intraprendere un percorso di transizione verso modelli di economia circolare? E quali attori abilitanti ne sostengono l'acquisizione e lo sviluppo, facilitando l'evoluzione del sistema produttivo verso una maggiore sostenibilità? Unasu 50 aziende lombarde e piemontesi, prova a rispondere a queste domande. I risultati sono stati presentati oggi, 18 novembre 2025, in un evento presso l'Università. È il risultato di untramite la strutturanell'ambito delle attività di collaborazione previste dall'accordo quadro siglato tra la Banca e l'Ateneo. Il progetto, che si colloca tra le iniziative del, mira a valorizzare il ruolo delle università come motori di conoscenza e partner attivi della transizione sostenibile del tessuto produttivo italiano. La prima fase della ricerca era stata dedicata ad una mappatura dei driver e delle barriere alla transizione circolare delle PMI con l'obiettivo di comprendere i principali fattori di freno e di stimolo alla circolarità. L'attuale indagine approfondisce invece il tema da una prospettiva complementare, analizzando le risorse e le competenze che rendono possibile la trasformazione e il ruolo degli attori esterni che ne facilitano il percorso."Il quadro che emerge è quello di un sistema in transizione "ibrida" – dichiaramolte PMI hanno introdotto elementi di circolarità, ma in modo parziale e frammentato, senza ancora una visione unitaria del cambiamento. La fase produttiva rappresenta il punto di forza, ma le imprese faticano ad estendere la logica circolare a progettazione, recupero e gestione del fine vita. La trasformazione digitale e analitica (LCA, tracciabilità, dati ambientali) è ancora marginale, ma riconosciuta come area prioritaria di investimento. Infine, la ricerca conferma che la collaborazione è la leva decisiva: senza il contributo coordinato di consulenti, partner tecnologici, università e finanza sostenibile, la transizione rischia di rimanere confinata a singole iniziative isolate. L'obiettivo, però, non è delegare la sostenibilità all'esterno, ma imparare da queste relazioni: le imprese devono fare proprie le competenze acquisite, così che la circolarità diventi parte del loro modo di pensare"."La ricerca che sosteniamo con l'Università Liuc – ha detto– rientra tra le iniziative che promuoviamo per supportare una delle linee strategiche che ci sta più a cuore: stimolare una sempre più importante integrazione del mondo accademico con il tessuto industriale, produttivo e dei servizi. Il focus della ricerca è teso ad individuare quali siano le leve che abilitano le imprese all'implementazione dell'economia circolare. Intesa Sanpaolo promuove un ecosistema virtuoso con istituzioni università e imprese per supportare una sempre più consapevole lettura dei fabbisogni di competenze, sostenendo con interventi mirati la formazione della futura leadership italiana".Le imprese analizzate mostrano una prevalenza di risorse interne legate alla gestione della sostenibilità, in particolare personale dedicato e tecnologie a supporto dell'economia circolare. Seguono, con incidenza minore, forme di accesso a materiali sostenibili o riciclati e la disponibilità di banche dati e documentazione ambientale. Il 16% delle imprese dichiara di non disporre di alcuna risorsa specifica. La fase della catena del valore maggiormente presidiata è quella della produzione (63%), seguita da approvvigionamento (37%) e progettazione (21%), mentre le fasi di uso, post-vendita e recupero restano marginali. Le risorse percepite come più carenti riguardano in particolare gli strumenti di analisi ambientale, come software di Life Cycle Assessment (LCA) e strumenti di progettazione ecocompatibile, ritenuti essenziali per integrare la valutazione degli impatti ambientali nei processi decisionali e di design.L'indagine sulle competenze evidenzia un quadro frammentato. Quelle più spesso coperte internamente riguardano la conoscenza normativa e la compliance ambientale, la capacità di innovazione di prodotto/servizio e le competenze tecniche di produzione. Tuttavia, circa un'azienda su quattro dichiara di non disporre delle competenze chiave per la transizione quali la gestione della filiera e della simbiosi industriale, l'analisi e gestione ambientale e l'eco-design. Tale carenza si estende anche alle competenze di governance e di cambiamento organizzativo, evidenziando la difficoltà delle PMI a strutturare funzioni interne in grado di coordinare in modo integrato la sostenibilità.Per far fronte alle carenze di risorse e competenze interne, il 63% delle imprese dichiara di aver già fatto ricorso a consulenti o società private, mentre solo il 11% ha collaborato con partner tecnologici e il 5% con università o cluster di impresa. Il giudizio complessivo sull'esperienza di supporto ricevuto da soggetti esterni è mediamente positivo (voto 4 su 5 nel 36% dei casi), ma disomogeneo.Guardando all'importanza strategica degli attori per la transizione circolare, partner tecnologici e consulenti privati sono percepiti come più strategici, mentre università e centri di ricerca, insieme agli enti di formazione, ottengono un giudizio di importanza medio-alta. E ancora, associazioni di categoria e cluster di impresa risultano riconosciuti ma non ancora determinanti e i finanziatori mantengono un ruolo percepito come secondario.