Green Bond, Merlin (Eurizon): "Rendere accessibili requisiti reporting a PMI"

(Teleborsa) - "L'espansione del mercato dei green bond
si scontra con la sfida di armonizzare i requisiti di reporting
. Le grandi corporation gestiscono i rigidi standard normativi (come Tassonomia UE e CSRD) grazie a strutture finanziarie dedicate. Il vero nodo critico riguarda le PMI
, la cui partecipazione alla transizione ecologica è ostacolata dagli oneri amministrativi
e dagli alti costi di verifica
imposti dalle attuali prassi".
E' quanto spiegato da Matteo Merlin
, Responsabile Green and Sustainable Finance -Aggregate di Eurizon
, intervenuto alla roundtable "Esigenza della trasparenza nel reporting post-issuance", nell'ambito dell’evento del Sustainable Network
di Borsa Italiana.
"Un reporting eccessivamente complesso rischia di escludere le piccole imprese
dal mercato dei capitali verdi. È necessario, quindi, adottare standard di trasparenza proporzionati. L'obiettivo è rendere accessibili
le procedure di rendicontazione
per le PMI, garantendo al contempo l'integrità del green label. Grazie a questo equilibrio dinamico e in costante evoluzione il mercato potrà espandersi oltre i grandi emittenti e finanziare la transizione in modo capillare".