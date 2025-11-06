Milano 17:35
43.069 -0,85%
Nasdaq 17:43
25.124 -1,94%
Dow Jones 17:43
46.822 -1,03%
Londra 17:35
9.736 -0,42%
Francoforte 17:35
23.734 -1,31%

Green Bond, Merlin (Eurizon): "Rendere accessibili requisiti reporting a PMI"

Banche, Finanza
Green Bond, Merlin (Eurizon): "Rendere accessibili requisiti reporting a PMI"
(Teleborsa) - "L'espansione del mercato dei green bond si scontra con la sfida di armonizzare i requisiti di reporting. Le grandi corporation gestiscono i rigidi standard normativi (come Tassonomia UE e CSRD) grazie a strutture finanziarie dedicate. Il vero nodo critico riguarda le PMI, la cui partecipazione alla transizione ecologica è ostacolata dagli oneri amministrativi e dagli alti costi di verifica imposti dalle attuali prassi".

E' quanto spiegato da Matteo Merlin, Responsabile Green and Sustainable Finance -Aggregate di Eurizon, intervenuto alla roundtable "Esigenza della trasparenza nel reporting post-issuance", nell'ambito dell’evento del Sustainable Network di Borsa Italiana.

"Un reporting eccessivamente complesso rischia di escludere le piccole imprese dal mercato dei capitali verdi. È necessario, quindi, adottare standard di trasparenza proporzionati. L'obiettivo è rendere accessibili le procedure di rendicontazione per le PMI, garantendo al contempo l'integrità del green label. Grazie a questo equilibrio dinamico e in costante evoluzione il mercato potrà espandersi oltre i grandi emittenti e finanziare la transizione in modo capillare".



Condividi
```