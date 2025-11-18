Milano 13:22
43.008 -1,74%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:22
9.549 -1,31%
Francoforte 13:22
23.265 -1,38%

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Traton
(Teleborsa) - Pressione su Traton, che tratta con una perdita del 2,07%.

La tendenza ad una settimana di Traton è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Traton. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 27,63 Euro. Primo supporto visto a 27,31. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 27,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
