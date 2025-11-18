Francoforte: calo per Traton

(Teleborsa) - Pressione su Traton
, che tratta con una perdita del 2,07%.
La tendenza ad una settimana di Traton
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Traton
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 27,63 Euro. Primo supporto visto a 27,31. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 27,19.
