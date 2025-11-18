Francoforte: risultato positivo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di packaging
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,97%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Gerresheimer
rispetto all'indice di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il produttore di contenitori
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 24,22 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 25,24. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 23,62.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)