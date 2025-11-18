Gridspertise, Claudio De Conto nuovo Presidente e Hakan Ozmen nuovo Ad

Enel

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società tecnologica controllata dache offre soluzioni intelligenti per la modernizzazione delle reti elettriche, presieduto dal neo eletto, ha nominatonuovo Amministratore delegato della società.vanta una consolidata esperienza internazionale in ambito industriale maturata in oltre due decenni in posizioni apicali in Pirelli, dove ha ricoperto anche il ruolo di Direttore Generale del Gruppo, e successivamente come Amministratore Delegato di Artsana Group e Gnutti Carlo Industrial Group. Ha inoltre ricoperto l’incarico di Presidente died è stato consigliere indipendente in diverse società italiane di rilievo, tra cuiporta con sé oltre tre decenni di esperienza manageriale internazionale nei settori delle telecomunicazioni, dell’industria e dell’energia. Vanta un solido track record in processi di ristrutturazione aziendale, crescita organica, operazioni di M&A e integrazione post-acquisizione, unito a una forte visione strategica e competenza commerciale. Nel suo percorso trentennale ha ricoperto ruoli dirigenziali di rilievo in EMEA e Nord America per, contribuendo al rafforzamento della presenza globale dei rispettivi gruppi."Sono orgoglioso di entrare a far parte del Consiglio di Amministrazione di Gridspertise in qualità di Presidente e grato per la fiducia che Enel e CVC hanno riposto in me - ha commentato il nuovo Presidente-. Metterò la mia esperienza al servizio del Gruppo per sostenere il suo ruolo di motore della transizione energetica, della modernizzazione delle reti e della loro innovazione digitale, elementi chiave per un futuro energetico sostenibile. Lavorerò al fianco degli azionisti e del management per raggiungere insieme i nostri obiettivi condivisi e generare un impatto che duri nel tempo".“È un onore assumere la guida di Gridspertise in un momento così cruciale per la digitalizzazione delle infrastrutture energetiche - ha dichiarato il nuovo CEO-.Facendo leva sull’eccellenza operativa del nostro team e sulla nostra offerta integrata end-to-end, sono determinato a far crescere ulteriormente il business, cogliere nuove opportunità commerciali e supportare le utility nel percorso verso la transizione energetica. Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione e gli azionisti per la fiducia: dal primo giorno il mio obiettivo sarà garantire il raggiungimento di risultati tangibili per consolidare il posizionamento di Gridspertise come partner di riferimento globale per la digitalizzazione delle reti elettriche"."Accogliamo con grande entusiasmo Claudio e Hakan nel gruppo dirigente di Gridspertise, ha dichiarato, Head of Enel Grids and Innovation di Enel. "La profonda conoscenza del panorama energetico internazionale di Hakan, unita alla sua comprovata esperienza nello sviluppo delle infrastrutture elettriche, accelererà la missione di Gridspertise di contribuire a un futuro energetico più intelligente. La sua visione è perfettamente allineata con lo scopo per cui Gridspertise è nata: portare l’eccellenza delle reti di distribuzione digitalizzate al servizio di tutti gli attori del settore energetico""Siamo certi che la leadership di Hakan, supportata da Claudio, consentirà di esprimere appieno il potenziale di crescita del Gruppo Gridspertise” ha affermato, Partner di CVC -. La sua vasta esperienza internazionale nello sviluppo del business, unita a forti capacità commerciali e a una profonda conoscenza del mercato, sarà determinante per generare valore a lungo termine e consolidare il ruolo di Gridspertise come abilitatore strategico dell’evoluzione digitale e intelligente delle reti energetiche".Hakan Ozmen succede a, che ha guidato l’azienda fin dalla sua fondazione. Il Consiglio di Amministrazione ringrazia Robert Denda per la visione, l’impegno e la dedizione dimostrati nello sviluppo e nel consolidamento di Gridspertise come leader nelle tecnologie avanzate per la digitalizzazione delle reti e nelle soluzioni as-a-Service negli ultimi quattro anni.