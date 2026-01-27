Maltempo in Sicilia, Calabria e Sardegna: iniziative Credem a sostegno di famiglie e imprese

(Teleborsa) - A seguito del maltempo che ha colpito diverse regioni del Sud Italia,he sono state duramente colpite dagli eccezionali eventi metereologici a decorrere dal 18 gennaio 2026.Credem - si legge nella nota - ha prontamente reso operativa la moratoria, fino ad un massimo di 12 mesi, a favore di famiglie e imprese con residenza o sede legale e operativa nelle province interessate, titolari di mutui ipotecari relativi ad edifici sgomberati o resi inagibili, o relativi alla gestione dell’attività commerciale, agricola e produttiva.In aggiunta a tali misure Credem. I finanziamenti saranno destinati a sostenere le spese di prima necessità, attraverso condizioni agevolate e procedure di erogazione semplificate.Le richieste di