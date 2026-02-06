Milano 10:10
45.605 -0,47%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 10:10
10.285 -0,23%
Francoforte 10:10
24.506 +0,06%

Londra: in calo Sage

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in calo Sage
Pressione su lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che tratta con una perdita del 3,63%.
Condividi
```