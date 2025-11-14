Milano 13:41
43.791 -2,15%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:41
9.628 -1,83%
Francoforte 13:41
23.659 -1,59%

Parigi: in calo BNP Paribas

Migliori e peggiori
Parigi: in calo BNP Paribas
(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca francese, in flessione del 2,13% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che BNP Paribas mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,24%, rispetto a +1,82% dell'indice di Parigi).


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 67,72 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 68,88. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 70,04.

