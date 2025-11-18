Milano 13:33
42.973 -1,81%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:33
9.541 -1,39%
Francoforte 13:33
23.256 -1,42%

Parigi: movimento negativo per Renault

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: movimento negativo per Renault
Sottotono la casa automobilistica francese, che passa di mano con un calo del 3,12%.
Condividi
```