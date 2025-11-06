Milano 9:18
Mediobanca, Barclays abbassa target price con trend deboli per i ricavi
(Teleborsa) - Barclays ha abbassato a 17,9 euro per azione (dai precedenti 18,4, -3%) il target price su Mediobanca, confermando la raccomandazione "Equal weight" dopo la pubblicazione dei conti.

Dopo i risultati del primo trimestre, gli analisti hanno ridotto le stime sull'utile per azione rettificato del -1% in media per i successivi 3 anni. Nel primo trimestre, CB ha registrato una crescita, CIB e WM sono stati deboli, e i ricavi complessivi sono stati inferiori alle aspettative. L'andamento delle azioni Mediobanca dipenderà in larga misura da MPS, e in particolare dai commenti su una potenziale fusione.
