Mediobanca, Barclays abbassa target price con trend deboli per i ricavi

(Teleborsa) - Barclays
ha abbassato a 17,9 euro
per azione (dai precedenti 18,4, -3%) il target price
su Mediobanca
, confermando la raccomandazione "Equal weight" dopo la pubblicazione dei conti
.
Dopo i risultati del primo trimestre, gli analisti hanno ridotto le stime sull'utile per azione
rettificato del -1% in media per i successivi 3 anni. Nel primo trimestre, CB ha registrato una crescita, CIB e WM sono stati deboli, e i ricavi complessivi sono stati inferiori alle aspettative. L'andamento delle azioni Mediobanca dipenderà in larga misura da MPS
, e in particolare dai commenti su una potenziale fusione.